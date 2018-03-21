WhatsApp ortak kurucusu, herkese Facebook'u silmeye davet ediyor. Peki neden mi?

WhatsApp'ın kurucularından Brian Acton, Salı günü geç saatlerde kullanıcılarından sosyal medya platformunu Facebook'tan, kullanıcılarının siyasi amaçlarla veri sızıntısı geçirdiği iddiasıyla “silmelerini” istedi. "Vakit geldi. #deletefacebook, ”Brian Acton 23 binden fazla takipçisine tweet attı.

WhatsApp, 2014 yılında Facebook tarafından satın alındı. Siyasi veri analitiği firması Cambridge Analytica'nın , 50 milyon kullanıcıya ait verilere kendi izni olmadan erişebildiği bildirildikten sonra Facebook büyük bir tepkiyle karşı karşıya kaldı. Şirket, yıllar önce bir psikolojik araştırma aracı olduğunu iddia eden bir Facebook uygulamasından kullanıcı verilerini aldı, ancak firma bu bilgilere sahip olmaya yetkili değildi.

Bu arada, ABD ve İngiltere’den milletvekilleri, Facebook kullanıcılarının veri sızıntısı raporlarını izleyerek harekete geçme çağrısında bulundular. Mark Zuckerberg'in Facebook'u 2014 yılında 19 milyar dolar karşılığında WhatsApp'ı satın aldı ancak Bay Acton, 2018'de daha önce “Signal Foundation” ı başlatmadan önce birkaç yıl şirkette kaldı.

Geçtiğimiz ay, çok popüler olan WhatsApp'a bağımsız bir alternatif olan “Signal” a 50 milyon dolar yatırım yaptı. Başka bir WhatsApp kurucu ortağı olan Jan Koum, şirketi yönetmeye devam ediyor ve Facebook'un yönetim kurulunda oturuyor.

Peki siz Facebook'u güvenli buluyor musunuz?