Apple, bataryası eskiyen iPhone'lara iOS 11.3 ile yeniden hayat veriyor. iOS 11.3 ile hızlanan iPhone 6 Plus'ın Geekbench sonuçları haberimizde...

2017 yılını bomba açıklamasıyla kapatan Apple teknoloji tarihinde bir ilke imza attı. Bataryası eskiyen iPhone'ları yavaşlatan Apple hatasını iOS 11.3 ile düzeltmek için çalışmalara başladı.

Filipe Esposito adındaki iPhone 6 Plus kullanıcısı telefonunu Geekbench testine koydu. iPhone 6 Plus, iOS 11.2.1 sürümünde tek çekirdekten 1306 puan ve çoklu çekirdekten 2247 puan aldı.

Aynı iPhone modelinde iOS 11.3 yüklüyken tek çekirdekten 1510 puan ve çoklu çekirdekten ise 2621 puan alıyor. Bu sonuçların henüz net olmadığını Mart sonunda yayınlanacak olan iOS 11.3'ün final sürümü ile puanların artacağını belirtelim. Apple, iOS 11 ile yaptığı hatalardan ders alıp, iOS 12 ile yeniliklerden daha çok sistemin kararlılığı üzerine odaklanacak.

Bakalım iOS 11'in yaraları Eylül ayındaki iOS 12 ile sarılabilecek mi?