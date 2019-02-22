Son zamanlarda oyunseverleri mutlu etmek için elinden geleni yapan Epic Games Store ücretsiz oyun kampanyasına devam ediyor.

Steam'a rakip olan Epic Games ücretli olan oyunları ücretsiz olarak vermeye devam ediyor. Epic Games Store oyunları sevindirmeye devam ediyor. Ücretsiz oyun kampanyalarıyla daha önce gündeme gelen Epic Games Store şimdilerde 32 TL'ye satılan rağbet gören macera oyunu Thimbleweed Park'ı kısa süreliğine tamamen ücretsiz olarak sunuyor. Oyun 7 Mart'a kadar ücretsiz olarak oyunseverlerle buluşacak.

Söz konusu oyunun hikayesinden bahsedecek olursa oyun içerisindeki amaç kasabada yaşjnan gizemli olayları çözmek ve cinayetleri aydınlatmak. Macera oyunu olsa da eğlenceli bir yapıya sahip olmasıyla ön plana çıkmayı başaran oyunu Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak satın alabilirsiniz.

Söz konusu oyun dışında Epic Games tarafından yapılan açıklamaya göre 7-21 Mart tarihleri arasında Slime Rancger oyunu da ücretsiz olarak oyunseverlerle buluşacak.