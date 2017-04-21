17 yaşındaki gence yapılan bağış tüm dünyaya örnek oldu. Engelli oyuncuya yapılan yardım bu haberi okuyan herkesi mutlu edecektir..

Hepimiz birer engelli adayı olduğumuzu unutmadan başlamak gerek. Engelli oyuncu Loop'un yaşadıkları tüm oyun dünyasına örnek oldu. Dünya genelinde popüler olan CS:GO topluluğundan büyük bir insanlık dersi hepimize ders oldu. Canlı yayında engeli olan gence büyük yardım toplandı. Birçok görüntüleyici gün boyunca 1 ila 10 dolar arası bağışta iken 100 dolardan 200 dolara, 500 dolardan 750 dolara ve 750 dolara kadar bağış verildi.

Valve'nin en popüler yapımlarından biri olan Counter-Strike: Global Offensive oyunu adından konuşturmaya devam ediyor. Topluluk içerisinde yaşananlarla gündeme gelmeye devam eden yapımdan engelli oyuncuya inanılmaz yardım geldi.

Her zaman rahatsızlığı olan oyunculara topluluk içinde düşünceli yaklaşılmıştır. Bu durum Counter-Strike: Global Offensive'da da değişmedi. 17 taşındaki "Loop" Bahriz bu noktada bir istisna yaşatmıyor. Bununla birlikte Counter-Strike: Global Offensive yayınlarını yapan Loop, son derece başarılı bir oyuncu olmasıyla birlikte yaşadığı genetik rahatsızlıktan dolayı problemler yaşıyor. Oyuna girdiği anda takım arkadaşlarına yaşadığı rahatsızlıktan dolayı düzgün konuşamadığını ve iletişimde problemler yaşayabileceklerini belirtmesine rağmen aşağılanmış olan bu genci diğer oyuncular yalnız bırakmadı. Profesyonel oyuncuların da ilgi odağı haline geldi.

Geçtiğimiz hafta yabacılarla aynı oyunda yer alan Loop, hastalığının farkında olmayan kişiler tarafından ne yazık ki aşağılanmış. Söz konusu yapılan habere göre sesi diş eksikliğinden ötürü oldukça farklı olan Loop, bu yaşanan tatsızlık sonrasında lobinden atılmış.

Yeteneğiyle adından konuşturan genç oyuncu Loop'un izleyici kitlesi bu aşağılayıp dışlayanlara cevap oldu. Yayın esnasında bir andainanılmaz bağışlar almaya başladı. Loop, dolayısıyla çok önemli birşey kanıtladı.

Loop neyi mi kanıtladı dersiniz? Loop'un oyun deneyimini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz..