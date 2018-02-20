HP, Dell ve Lenovo gibi ortakların oluşturduğu kulaklıklardan sonra Asus Windows Mixed kulaklık setide piyasadaki yerini alıyor.

Asus, geçtiğimiz yıl Asus Windows Mixed kulaklık setinin kapanışını Ağustos ayının sonlarında IFA'da gerçekleştirdi ancak bazı nedenlerden ötürü bugün ABD'de ön sipariş almak için yalnızca bugüne kadar yükseldi.

B & H başkanlığınız olan perakendeci ancak unutmayın ki, 429 $ 'lık sabit kazanılan nakit paranızla ödüllendirmeniz gerektiğini unutmayın ki, NY ve NJ dışında toplanan sıfır satış vergisi var. Piyasadaki en pahalı kulaklık olan Asus kulaklıklı mikrofon setinin sevkiyatı başladı.

Asus Windows Mixed Reality kulaklığı, Acer Samsung'un ve Lenovo'nun benzeri benzer ürünleri şu anda 399 dolara Microsoft Store'da olacak olan ürünlerden en pahalı olanlardan biridir. HP veya Dell kulaklık setini isterseniz 449 doları gözden çıkarmanız gerekiyor.