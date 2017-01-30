En Pahalı Jenga Kulesi 108 Tane iPhone'dan!

Dünyaca bilinen video paylaşım platformu olan YouTube'da kendisinin çekimini yapmış olduğu videolar ile gösteren ünlü YouTuber Unbox Therapy, bu kez ise herkezi hayran bırakacak bir video yaptı. 108 tane iPhone SE modelini biraraya getirip tek baışana kule inşaa etmek için hazırlandı.

Ünlü YouTuber Therapy'nin yaptığı jenga kulesi Dünyanın en pahalı jengası olarak hafızalara kazındı. Dünyanın en pahalı jenga kulesi olarak gösterilen bu kulenin maliyeti 43.092 dolardır. Therapy, kafasına koyduğu jenga kulesini inşaa etmesine fakat ilginç olan ki arkadaşı ile iPhone SE'lerden meydana gelen jenga'yı yerle bir etmekten geri de kalmadılar.

Unbox Therapy ve dbrand işbirliği ile yürütülen bu reklam kampanyasında, kullanılan jenga kulesinin 108 iPhone SE, çekilişe katılanlara hediye olarak verilecektir.

iPhone SE Çekişine Katılmayı Kaçırmayın!



iPhone SE çekilişine katılmak için Unbox Therapy ve dbrand'in Instagram hesaplarını takip etmeniz gerekiyor. Eğer çekilişte iPhone SE kazanırsanız, dbrand'in Türkiye'ye de gönderim yaptığı için iPhone SE'nin elinize ulaşacağını belirtelim.