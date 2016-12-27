En Kolay Tamir Edilebilir Telefonu iFixit Açıkladı

Dünya genelinde cihazların parçalanması ve iç donanımlarının incelenmesinin yanı sıra tamir edilebilme noktasındaki başarı durumu da iFixit adı verilen bir ekip tarafından gerçekleştiriliyor. Yayınlanan videolar milyonlarca kullanıcı tarafından ilgiyle izlenirken 2016 yılında yapılan testler sonrasında 2016 yılının en kolay tamir edilebilir telefonu da açıklandı.

LG G5 Zirvede!

Resmi bir şekilde yapılan açıklamalar ile birlikte 2016 yılının en kolay tamir edilebilen telefonu LG G5 modeli oldu. 10 üzerinden verilen puanlama da en yüksek puanı alan LG G5 testlerden 8 puan ile ayrıldı. Tüm testler sonrasında listenin en üzerinde yer alan LG G5 özellikler modüler bir yapıda olması sayesinde diğer telefonlara bu konuda fark atmayı başarmış durumda. Öyle ki markanın modüler bir yapıda sunduğu bu telefon modeli bu sayede tamir ve yükseltmeler konusunda da işleri kolaylaştırıyor.

Yapılan paylaşımlarda diğer telefonların bütünleşik bir yapıda olması sebebiyle tamirin çok daha zor olduğu ve LG G5 modüler yapısının en çok tamir edilme noktasında işe yaradığı belirtildi. Listede ikinci ve üçüncü sırada yer alan telefonlar da paylaşılırken ikinci sırada Google tarafından geliştirilen Pixel, üçüncü sırada ise Apple’ın yeni modeli iPhone 7 yer alıyor. Tamir edilme noktasındaki en düşük puan ise testlerden 3 puan alan Galaxy S7’ye ait.