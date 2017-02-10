Sürekli kullandığımız teknoloji cihazlarının en büyük sorunu şarj. Şimdi size en iyi şarj cihazı tavsiyesi vereceğiz.

Sürekli olarak kullandığımız cep telefonu,tablet gibi cihazların maalesef şarjları hemen bitiyor. PowerBank üzerindeki çıkışlar sayesinde mobil cihazınızı (cep telefonu, tablet vb.) elektrik prizine ihtiyaç olmadan şarj edebilirsiniz. Şimdi bunları inceleyelim.

1- Xiaomi 10400 mAh

Suya ve darbelere dayanıklı dış yüzey günlük kullanım için tasarlanmış.Kullanıcılar tarafından en çok tavsiye edilen PowerBanklar’dan biri.

Özellikler

Pil Gücü: 10400 mAh

Çıkış Hızı: 2.1A (hızlı şarj eder)

USB Çıkışı: 1 adet

LED pil göstergesi: Var

Ağırlık: 250gr

Şarj Ettiği Cihazlar: USB’den şarj olabilen tüm cihazlar

4.5 kez tam olarak iPhone 5S şarj edebilir

2.5 kez Mİ3 tam olarak şarj edebilir

1.5 kez İpad mini tam olarak şarj edebilir.

2-Asus ZenPower ABTU005 10050 mAh

Kredi kartı boyutundadır. ASUS ZenPower tek USB çıkışlı. 10050 mAh bataryası ile ortalama bir telefonu 4-5 kez full şarj edebilir

Özellikleri

Pil Gücü: 10050 mAh

Çıkış Hızı: 2.4A

USB Çıkışı: 1 adet

LED pil göstergesi: Var

Ağırlık: 215gr

Şarj Ettiği Cihazlar: USB’den şarj olabilen tüm cihazlar

iPhone 6 Plus / 7 Plus 3 kez şarj eder

iPhone 6 – 6s 5 kez şarj eder

Galaxy s6 / s7 / Note3 , 4 ve 5 3 kez şarj eder

3-Sony CP-V10A 10000mAh

CP-V10A’da Sony üretimi şarj edilebilir güçlü bir pil bulunuyor.Lityum iyon polimerden üretilen bu dahili pil, 10.000 mAh şarj kapasitesinde.

Özellikleri

Pil Gücü: 10000mAh

Çıkış Hızı: 1.5A

USB Çıkışı: 1 Adet

LED pil göstergesi: Var

Ağırlık: 242gr

Şarj Ettiği Cihazlar: USB’den şarj olabilen tüm cep cihazlar

iPhone 6 Plus / 7 Plus bataryasını 3 kez şarj eder

/ bataryasını 3 kez şarj eder Galaxy s7 edge / Note 6 bataryasını 2 kez şarj eder

/ bataryasını 2 kez şarj eder Sony Xperia Z1 / Z2 / Z3 / Z4 / Z5 2-3 kez şarj eder

4- ttec PowerUp Jumbo 13.000mAh

13000 mAh (miliamper/saat) oldukça yüksek bir kapasiteye sahip. Bu sayede cihazınızı birçok kez şarj edebilir ve günlerce priz ve şarj kablosundan uzak durabilirsiniz.

Özellikleri

Pil Gücü: 13.000mAh

Çıkış Hızı: 3.1A (hızlı şarj eder)

USB Çıkışı: 2 adet (2 cihazı aynı anda şarj eder)

LED pil göstergesi: Var

Ağırlık: 296gr

Şarj Ettiği Cihazlar: USB’den şarj olabilen tüm cihazlar

iPhone 6 Plus / 7 Plus bataryasını 4 kez şarj eder

/ bataryasını 4 kez şarj eder Galaxy s6 / s7 / Note3 , 4 ve 5 4 kez şarj eder

/ / , ve 4 kez şarj eder Sony Xperia Z1 / Z2 / Z3 / Z4 / Z5 bataryasını 3-4 kez şarj eder

/ bataryasını 3-4 kez şarj eder

5- Philips DLP7800



Boyutu, iPhone cep telefonundan daha küçük, cepte ve çantada kolayca taşınabilir. 2 adet USB çıkışı bulunan Philips DLP7800 PowerBank, 7800mAh bataryası (pil gücü) ile ortalama kapasitede bir taşınabilir şarj cihaz

Özellikleri

Pil Gücü: 7800mAh

Çıkış Hızı: 1A ve 2.1A

USB Çıkışı: 2 adet (2 cihazı aynı anda şarj eder)

LED pil göstergesi: Var

Şarj Ettiği Cihazlar: USB’den şarj olabilen tüm cihazlar