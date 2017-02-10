En İyi PowerBank Tavsiyesi Veriyoruz
Sürekli kullandığımız teknoloji cihazlarının en büyük sorunu şarj. Şimdi size en iyi şarj cihazı tavsiyesi vereceğiz.
Sürekli olarak kullandığımız cep telefonu,tablet gibi cihazların maalesef şarjları hemen bitiyor. PowerBank üzerindeki çıkışlar sayesinde mobil cihazınızı (cep telefonu, tablet vb.) elektrik prizine ihtiyaç olmadan şarj edebilirsiniz. Şimdi bunları inceleyelim.
1- Xiaomi 10400 mAh
Suya ve darbelere dayanıklı dış yüzey günlük kullanım için tasarlanmış.Kullanıcılar tarafından en çok tavsiye edilen PowerBanklar’dan biri.
Özellikler
- Pil Gücü: 10400 mAh
- Çıkış Hızı: 2.1A (hızlı şarj eder)
- USB Çıkışı: 1 adet
- LED pil göstergesi: Var
- Ağırlık: 250gr
- Şarj Ettiği Cihazlar: USB’den şarj olabilen tüm cihazlar
4.5 kez tam olarak iPhone 5S şarj edebilir
2.5 kez Mİ3 tam olarak şarj edebilir
1.5 kez İpad mini tam olarak şarj edebilir.
2-Asus ZenPower ABTU005 10050 mAh
Kredi kartı boyutundadır. ASUS ZenPower tek USB çıkışlı. 10050 mAh bataryası ile ortalama bir telefonu 4-5 kez full şarj edebilir
Özellikleri
- Pil Gücü: 10050 mAh
- Çıkış Hızı: 2.4A
- USB Çıkışı: 1 adet
- LED pil göstergesi: Var
- Ağırlık: 215gr
- Şarj Ettiği Cihazlar: USB’den şarj olabilen tüm cihazlar
- iPhone 6 Plus / 7 Plus 3 kez şarj eder
- iPhone 6 – 6s 5 kez şarj eder
- Galaxy s6 / s7 / Note3, 4 ve 5 3 kez şarj eder
3-Sony CP-V10A 10000mAh
CP-V10A’da Sony üretimi şarj edilebilir güçlü bir pil bulunuyor.Lityum iyon polimerden üretilen bu dahili pil, 10.000 mAh şarj kapasitesinde.
Özellikleri
- Pil Gücü: 10000mAh
- Çıkış Hızı: 1.5A
- USB Çıkışı: 1 Adet
- LED pil göstergesi: Var
- Ağırlık: 242gr
- Şarj Ettiği Cihazlar: USB’den şarj olabilen tüm cep cihazlar
- iPhone 6 Plus / 7 Plus bataryasını 3 kez şarj eder
- Galaxy s7 edge / Note 6 bataryasını 2 kez şarj eder
- Sony Xperia Z1 / Z2 / Z3 / Z4 / Z5 2-3 kez şarj eder
4- ttec PowerUp Jumbo 13.000mAh
13000 mAh (miliamper/saat) oldukça yüksek bir kapasiteye sahip. Bu sayede cihazınızı birçok kez şarj edebilir ve günlerce priz ve şarj kablosundan uzak durabilirsiniz.
Özellikleri
- Pil Gücü: 13.000mAh
- Çıkış Hızı: 3.1A (hızlı şarj eder)
- USB Çıkışı: 2 adet (2 cihazı aynı anda şarj eder)
- LED pil göstergesi: Var
- Ağırlık: 296gr
- Şarj Ettiği Cihazlar: USB’den şarj olabilen tüm cihazlar
- iPhone 6 Plus / 7 Plus bataryasını 4 kez şarj eder
- Galaxy s6 / s7 / Note3, 4 ve 5 4 kez şarj eder
- Sony Xperia Z1 / Z2 / Z3 / Z4 / Z5 bataryasını 3-4 kez şarj eder
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- 5- Philips DLP7800
- Boyutu, iPhone cep telefonundan daha küçük, cepte ve çantada kolayca taşınabilir.2 adet USB çıkışı bulunan Philips DLP7800 PowerBank, 7800mAh bataryası (pil gücü) ile ortalama kapasitede bir taşınabilir şarj cihaz
Özellikleri
- Pil Gücü: 7800mAh
- Çıkış Hızı: 1A ve 2.1A
- USB Çıkışı: 2 adet (2 cihazı aynı anda şarj eder)
- LED pil göstergesi: Var
- Şarj Ettiği Cihazlar: USB’den şarj olabilen tüm cihazlar
- iPhone 6 Plus / 7 Plus bataryasını 2 kez şarj eder
- iPhone 6 – 6s bataryasını 4 kez şarj eder
- Galaxy s7 edge / Note 6 bataryasını 1-2 kez şarj eder
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