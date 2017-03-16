Emma Watson, çevrimiçi gizli fotoğraflarını çalmış olan hackerlara karşı yasal işlem başlattı.

Çekim hazırlığı esnasında kıyafet denemesi yaparken çekilen fotoğraflarının çalındığı ve çevirimiçi olarak paylaşıldığı iddia edildi. Emma Watson sözcüsü, görüntülerin çalındığı hakkında ayrıntılı bilgi vermedi; ancak fotoğrafların özel olmasına rağmen uzlaşabileceklerini belirtti. "Emma'nın birkaç yıl önce bir stilistle çektikleri elbise fotoğrafları çalındı. Onlar çıplak fotoğraflar değil, avukatlara talimat verildi ve daha fazla yorum yapmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Watson, fotoğraf hacklerini skandallarla ilgili yasal işlem başlatan ünlülerin bir listesine katılmış oldu. Seyfried'in hukuk ekibi, Mamma Mia'nın çıplak fotoğraflarını yayınladığı bir web sitesine dava açtığını söyledi. Ünlü dedikodaki TMZ dergisi, Seyfried ile eski sevgilisi arasındaki "samimi an" ların fotoğraflarının içerdiğini bildirdi.

The Fappening adı verilen iCloud skandallarından sonra şimdi de iCloud üzerinden fotoğraflarının çalındığı iddia edildi. Emma Watson ve Amanda Seyfried'in çekmiş olduğu ünlü oyuncunun birçok fotoğrafının yer aldığı söylendi. Bu fotoğraflar arasında çıplaklık yahut uygunsuz birşey bulunmuyor. Ancak özel fotoğrafları bulunuyor. Bununla birlikte Emma Watson'un kıyafet provasında çekilmiş birkaç fotoğrafı var.

Artık ünlülerin iCloud gibi bulut sistemlerine güvenmemesi söz konusu. Dünyanın en güvenilir hizmetleri gibi görünen bu hizmetler aslına bakılınca hiçte güvenilir değil. Watson, geçtiğimiz yıllarda tehdit almış bununla birlikte hiçbir yerde çıplak fotoğraflarının olmadığını bununla birlikte herşeyin bir düzmeceden ibaret olduğundan emin olduğunu belirtmişti.

Peki siz fotoğraflarınızı nerde saklamayı güvenli buluyorsunuz?