Elon Musk ülkemizdeki girişimlerini arttırıyor. Musk dev bir proje ile karşımızda...

Geçtiğimiz hafta Türkiye'ye gelen Elon Musk önemli girişimler ve yatırımlar yapmak için çalışmalarına devam ediyor. Turksat'ın SpaceX'le uzaya fırlatıldığının açıklanmasından sonra, şimdi de Tesla tarafından önemli bir teklif 3. Havalimanı için yapıldı. Tesla İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Diarmuid O'Connel bu teklif hakkında İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu ile görüştü.

Tesla'nın yaptığı teklif ise şu şekilde; Yeni havalimanın enerji ihtiyacını Tesla'nın Powerwall elektrik üniteleri karşılayacak. Almanya’nın Bonn şehrinde düzenlenen İklim Değişikliği Taraflar Konferansı‘na katılan Türkiye, bu teklifi Tesla merkezinden aldı. Ancak Mehmet Kalyoncu temkinli konuştu:

Yerli batarya teknolojisi de gündeme alınmalı. Bu konuda aksiyon alınması faydalı olacaktır. Biz de Tesla’dan gelen bu teklifi değerlendireceğiz.

Şu an %70‘i tamamlanmış olan havalimanı içerisinde bulunan her işletme yeşil kuruluş sertifikasına sahip. 3. Havalimanı 29 Ekim 2018‘de açılacak.