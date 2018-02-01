Elon Musk'ın satmış olduğu alev silahları iki günde tükendi...

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde kurucusu olduğu Boring Company'nin son icadı alev silahını tanıtmıştı.

Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden 10 bin kişinin alev silahı siparişi verdiğini ve ürünlerin ilkbahar aylarında teslim edileceğini belirtti. Son alınan bilgiye göre, zombi savar alev silahının bütün stoklarının şimdiden tükendiğini açıkladı.

The Boring Company'nin 500 dolardan ön siparişe çıkarttığı alev silahları 20.000 ön sipariş aldı ve The Boring Company şirketine beş günde 10 milyon dolar kazandırmış oldu.