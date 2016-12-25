Elektronik Sigaralar Patlıyor!

Elektronik sigaralar ile ilgili bugüne kadar yapılan paylaşımların büyük bir bölümünde özellikle elektronik sigaraların patlamış olması ciddi bir tehdit oluşturuyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde arka arkaya gelen patlama haberleri elektronik sigara kullanan kişilerin panik yaşanmasına neden olurken bu konuda şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

Bir Patlama Daha

Son patlama haberi ise Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük eyaletlerinden olan Kaliforniya'da yaşandı. Otobüs ile seyahat eden bir vatandaşın cebinde bulunan elektronik sigara kullanılmamasına rağmen bir anda alev alarak patladı. Yaşanan patlama olayı sonrasında vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu belirtilen vatandaş hemen hastaneye kaldırıldı. Üstelik olay otobüste yaşandığı için otobüs kamerasından da olaylar saniye saniye kayıt altına alındı.

Sorun Kalitesiz Ürünler Mi?

Yaşanan bu olay sonrasında elektronik sigaraların özellikle patlayan modellerinin kalitesiz ürünler olduğu gibi çeşitli yorumlar yapıldı. Öyle ki bu alana olan ilginin artması pek çok farklı marka tarafından da elektronik sigaraların üretilmesini sağladığı ve pek çok farklı kalitesiz, ucuz ürünün piyasada yer alması bu tip patlama haberlerinin gelmesine neden olduğu ifade edildi. Fakat tüm bu yorumlara ve değerlendirmelere karşın şu ana kadar patlayan sigaralar hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.