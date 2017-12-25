Denizli'de elektronik sigara şarjda patlayınca ev küle döndü. İşte detaylar...

Sigradan kurtulayım derken elektronik sigaraya başlamayın. Çünkü elektronik sigaranın zararlarını saymakla bitmez. Sağlık dışında büyük tehlike taşıyan bataryası var. Malesef korkulan oldu ve elektronik sigara haberlerine bir yenisi daha Denizli'den geldi.

Denizli'den 3 kişinin yaşadığı evde, elektronik sigara yüzünden patlama gerçekleşti. Şarj olduğu esnada patladığı söylenen elektronik sigara evi küle çevirdi. İtfaye ekiplerinin bütün çalışmalarına rağmen evde büyük hasarlar oluştu.

Söylenenlere göre; Denizli'deki bir apartmanın 3'üncü katında gece şarj olması için prize takılı bırakılan elektronik sigara büyük bir gürültü ile patlamış. Patlamanın şiddetiyle camlar patlamış ve ev alev alev yanmaya başlamış. Neyse ki olayda can kaybı yaşanmadan evdeki 3 kişi de tahliye edildi.

Siz elektronik sigara içemeye devam ediyor musunuz?