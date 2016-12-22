Elektrikli Otomobil Sektörüne Porsche Damgası: Mission E

Sürekli olarak bu Porsche mi yoksa Ferrari mi diye tartışmalar olmuştur. Ancak bu tartışmalar her zaman havada kalmıştır çünkü her iki araçta farklı insanlara hitap etmektedir. Yakın bir süre içerisinde ise Tesla mı Porsche mi diye sorular sorulmaya başlanacak gibi duruyor. Bunun sebebi ise Porsche’nin Frankfurt Otomobil Fuarı’nda ilk elektrikli otomobilini tanıtmış olması gösterilebilir. Elektrikli otomobilin modeli ise Porsche Mission E olacak.

Otomobilin çok dikkat çekici özellikleri mevcut, tam olarak 600 beygirlik bir motora sahip olan otomobil 250 kilometre hıza ulaşabiliyor. 3.5 saniye gibi bir sürede 100 kilometre hıza ulaşabilen Mission E, tam sarj edildiğinde ise 500 kilometre yol yapabiliyor. 800 voltluk turbo şarj sistemi ile beraber 15 dakika şarj edildiğinde %80 doluluğa ulaşabiliyor. Aynı zamanda şarj bilgileri ise aracın dışında ki dijital ekrandan görülebiliyor.

Tasarım olarak ise 918 den esinlenilmiş gibi duruyor. Ancak bunun yanında Panamera dan da bir miktar alınmış hatta bunun üzerine Star Wars Stormtrooper kaskından bile parçalar görebiliyoruz. Ancak otomobilin asıl olayı içeride başlıyor. Otomobil içerisinde kavisli bir OLED ekran bulunuyor ve bu ekrandan tüm otomobil bilgilerine ulaşabiliyorsunuz. Göz takip sistemi ve arka görüş aynasına yerleştirilen bir kamera da yer alıyor. Bu kameralar sayesinde sürücünün ruh hali anlaşılıp, ekrandan bilgilendirme yapılıyor. Şuan için sadece konsept aşamasında olan aracın ne zaman üretileceği ise merak konusu.