IndieGoGo farklı bir şekilde karşımıza çıktı. Bununla birlikte ProtectPax cam sıvısıyla hiçbir cihazın ekranı artık hasar görmeyecek. Peki bu nasıl oluyor?

Biri size cihazınıza artık hiç bir şekilde zarar gelmeyeceğini söylese ve birazdan ekranınıza bir sıvı döküp kırmak istese ne tepki gösterirdiniz?

IndieGoGo üzerinden kitlesek fonlamaya sunulan cam sıvısı bunu başarabiliyor. Ve hiç bir şekilde cihazınızın ekranı zarar görmüyor. Akıllı telefonlarınızın yahut tabletlerinizin çizilmesinden korkuyorsanız bu konuda endişeniz varsa ProtectPax sıvısı işinizi görecek. Sıvı cam olarak nitelendirilen IndieGoGo projesi olarak karşımıza çıkan cam sıvı ProtectPax tam bir çözüm sunuyor.

Üstün ekran koruması sunan kitlesel fonlama desteğiyle gelen ProtectPax tüm cam yüzeyler için tam anlamıyla bir koruma sağlıyor. Tahmin edeceğiniz üzere camı daha dirençli hale getiriyor. Dayanıklı hale getiren ProtectPax sıvısı 10 dakika içerisinde kendini gösteriyr. Sıvı kuruyunca cihazınızın ekranı daha güçlü hale geliyor. Çiziklere, çatlaklara ve hatta düşmelere karşı son derece iyi bir koruma sağlıyor.

Ürünün tanıtım videosu!

Peki nasıl oluyorda güçlü oluyor?

Jel içerisinde yer alan titanyum dioksit nano parçacıkları çok iyi bir koruma sağlıyor. Bununla birlikte mikroskobik boşlukları doldururken çiziklere ve darbelere karşı takviye ediyor. Yakut ve safir kadar sert hale getiren sıvı optik bir filtre kullanıyor. 365 gün koruma sağlayan sıvı sadece telefonlarda değil gözlüklerde, e-kitap okuyucularında, dijital kameralarda, TV ekranında, saat, gözlük camı gibi çeşitli ekranlarda kullanılabiliyor.

ProtexPax cam sıvısı favori beş cihazınıza koruma sağlayacak aile paketi için 39 dolar etikete sahip. Nisan 2017'de satışa sunulacak.

Peki siz kendi cihazınız için ProtexPax cam sıvısını denemek ister miydiniz?