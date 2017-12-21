Heyecanla beklenen Ocean's 8'in fragmanı yayınlandı...

Ocean's serisinin uzun zamandır beklediği devam filmi olan Ocean's 8'in ilk fragmanı bugün yayınlandı. Alışılmışın dışında kadın oyunculardan oluşan bir kadroya sahip olan filmde Sandra Bullock, Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Rihanna, Awkwafina, Mindy Kaling ve Sarah Paulson bulunuyor.

Ocean's filmlerinden tanıdığınız George Clooney'nin hayat verdiği Danny Ocean'ın kardeşi olan Debbie Ocean, takımını topluyor ve New York'ta her yıl düzenlenen Met Galası sırasında 150 milyon dolarlık bir mücevheri çalmayı amaçlıyor.

Ayrıca, filmde onlarca ünlü ismin de görülmesi bekleniyor. Lafı çok uzatmadan filmin fragmanına geçelim.