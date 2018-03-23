EA yapay zeka araştırmalarına son gaz devam ediyor. Yapay zeka şimdi de Battlefield 1 oynayabiliyor...

EA, 2016'da piyasaya çıkan Battlefield 1'in Al'larının geliştirildiğini açıkladı. Şirket, bu şekilde çalışmanın yüksek bütçeli bir AAA oyunda ilk defa yapıldığını söylüyor. Yapılan çalışmanın gelecekteki oyunların, oyuncular için daha sert, daha gerçekçi düşmanlar geliştirmesini amaçlıyor.

EA'ın AI yani yapay zekasının botların aksine, sadece talimatları takip etmek yerine nasıl oynayacaklarını öğrenmelerini amaçlıyor. İlk öğrenim tamamlanmasından sonra, AI, oyunun geri kalanını düşmanları öldürme gibi görevleri tamamlamak için bir deneme yanılma sürecine girecek.

EA'ın geliştirdiği AI yüzlerce ve yüzlerce Battlefield oyununu hızlandırmış olarak oynuyor ve bu sayede kendini daha hızlı geliştiriyor. Bu hızla gitmeye devam ederse aşırı gerçekçi oyunlar yakında gelebilir. Çalışmayla ilgili videoyu izleyin.