MEB Veli Bilgilendirme sistemi E-okul'a erişim sağlanamıyor. Bu nedenle binlerce öğrenci E-Okul'un çöküp çökmediğini merak etmeye başladı.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin notlarını ders programını ve daha birçok bilginin veliler ile paylaştığı bilgilendirme sistemine erişim yapılamıyor. 12 saatten fazla bir süredir E-Okul sistemine erişim sağlayamayan velileri farklı bir bilgilendirme ekranı karşıladı.

Bununla birlikte sistem, "Sayın Velimiz; öğrencimize ait ders notları, öğrencimiz tarafından ders öğretmenlerinden öğrenilecektir." sözleriyle karşılıyor. Ayrıca buna ek olarak E-Okul üzerinde bu hatanın geçici olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Bu nedenle yapmak istediğiniz işlemi tekrar deneyerek sisteme girişi sağlayabilirsiniz. Ayrıca hata ile ilgili bilgiler İlsis Merkez Yöneticisine de iletilmiştir ifadelerine de yer verildi.

E-Okul neden çöktü?

Sistemin neden çöktüğü ise hali hazırda şuan bilinmiyor. Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmazken tekrar ne zaman aktif olacağı bilinmiyor.

Güncellendi: Akşam saatlerine doğru E-Okul Veli Bilgilendirme sistemi erişime tekrar açıldı. Veliler ve öğrenciler sisteme her zaman olduğu gibi giriş yapabilir.

Peki siz E-Okul sistemine giriş sağlayabiliyor musunuz?