E-Devlet Yeniliklerine Bir Yenisini Daha Ekliyor!
E-Devlet üzerinden vasiyetname sorgulama özelliği yakında geliyor. E-Devlet'in vasiyetname özelliği birçok kullanıcıyı memnun edecek...
Ülkemizin dijitalleşmesinde büyük rol oynayan E-Devlet son zamanlarda sunmuş olduğu altüst soy bilgisi, haksız fatura ve miras sorgulama gibi yeniliklerine bugün bir yenisi daha ekleniyor. Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren E-Devlet şimdi de vasiyetname sorgulama özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.
Peki, vasiyetname nedir? Vasiyetname,bir kişinin ölümünde hüküm doğurmak üzere yaptığı irade beyanına denir.
Vasiyetnamenin geçerli olduğu koşullar
Ehliyet ( 15 yaşını doldurulmuş olması)
Sakatlanmamış irade beyanı
Kanuna hukuka ve ahlaka aykırı olmaması
Şekle uygunluk
Vasiyetname sorgulama özelliği şimdilik kullanıma sunulmuyor. Fakat önümüzdeki günlerde aktif olacaktır. E-Devlet>Adalet Bakanlığı bölümünden vasiyetnamenizi sorgulayabilirsiniz.
Siz E-Devlet'in vasiyetname özelliğini kullanmak için sabırsızlanıyor musunuz?