E-Devlet üzerinden vasiyetname sorgulama özelliği yakında geliyor. E-Devlet'in vasiyetname özelliği birçok kullanıcıyı memnun edecek...

Ülkemizin dijitalleşmesinde büyük rol oynayan E-Devlet son zamanlarda sunmuş olduğu altüst soy bilgisi, haksız fatura ve miras sorgulama gibi yeniliklerine bugün bir yenisi daha ekleniyor. Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren E-Devlet şimdi de vasiyetname sorgulama özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Peki, vasiyetname nedir? Vasiyetname,bir kişinin ölümünde hüküm doğurmak üzere yaptığı irade beyanına denir.

Vasiyetnamenin geçerli olduğu koşullar

Ehliyet ( 15 yaşını doldurulmuş olması)

Sakatlanmamış irade beyanı

Kanuna hukuka ve ahlaka aykırı olmaması

Şekle uygunluk

Vasiyetname sorgulama özelliği şimdilik kullanıma sunulmuyor. Fakat önümüzdeki günlerde aktif olacaktır. E-Devlet>Adalet Bakanlığı bölümünden vasiyetnamenizi sorgulayabilirsiniz.



Siz E-Devlet'in vasiyetname özelliğini kullanmak için sabırsızlanıyor musunuz?