Geçtiğimiz gün ikametgah belgesinin E-Devlet üzerinden artık alınabileceği duyurulmuştu. Peki ikametgah nasıl alınır?

Geçtiğimiz gün yeni düzenleme ile birlikte ikametgah belgesi için artık muhtarlığa yada nufüs müdürlüğüne gitmenin gerek kalmadığı belirtildi. Yıllardır en fazla ihtiyaç duyulan belgeyi artık e-Devlet üzerinden saniyeler içerisinden almanız mümkün. İşte e-Devlet ile ikametgah belgesi almak için yapmanız gerekenleri sizler için sıraladık..

e-Devlet ile ikametgah belgesi nasıl alınır?

2008 yılında hizmete açılan e-Devlet aracılığıyla vatandaşlar birçok işlerini artık kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Türkiye Vatandaşı olan herkes e-Devlet şifresini PTT üzerinden alabiliyor. Devler kurumlarına gitmeden işlerinin büyük bir bölümünü uzun kuyruklar beklemeden internet üzerinden kolayca yapılması sağlanıyor.

e-Devlet üzerinden ikametgah belgesi nasıl alınıyor?

E-Devlet kapısı üzerinden vatandaşlar TC Kimlik numarası ve şifreyi girdikten sonra E-Devlet kapısına giriş yaptıktan sonra e-Hizmetler bölümü üzerinden geçiş yapabiliyoruz. Ekranın sol tarafında yer alan N harfine tıklayıp arama bölümünü kullanarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sunulan hizmetlere kolay bir şekilde ulaşabiliyoruz. Burada yer alan yerleşim yeri ve diğer adres belgesi sorgulama başlığına tıkladıktan sonra karşımıza çıkan uyarı ekranını onaylayabiliyoruz. Devam Et butonuna tıkladıktan sonra işlemin tamamlanmasını bekliyoruz ardından işlemler tamamlandıktan sonra hazırlanan ikametgah belgesini indirmeniz gerektği yönünde bir uyarı ekranıyla karşı karşıya kalacaksınız.

Dosyayı indir butonuna tıkladıktan sonra belgeyi hızlı bir şekilde indirebiliyor ve işlemlerinizi tamamlayabiliyorsunuz. E-Devlet kapısı üzerinden sunulan hizmetlerin yakın zamanda bunlarla sınırlı kalınmayacağı da belirtiliyor.

Peki siz E-Devlet hizmetini kullanıyor musunuz?