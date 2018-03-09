e-Devlet Haksızlığa Son Veriyor!

e-Devlet hizmetlerine bir yenisi daha eklendi. Bundan sonra fatura takibi e-Devlet üzerinden yapabileceksiniz...

e-Devlet, yeniliklerine ara vermeden devam ediyor. Altüst soybilgisi ve miras sorgulama hizmetlerinden sonra şimdi de haksız fatura takibi özelliği e-Devlet'e eklendi. Haberleşme sektöründeki işletmecilerin abonelerden haksız yere ücret alması durumunda, vatandaşlar alacaklarını e-Devlet üzerinden takip edebilecekler. 200 binden fazla abonesi olan işletmeler tarafından sunulacak hizmet sayesinde, vatandaşlar IBAN numaralarını bildirerek alacaklarını tahsil edebilecek. İşletmeciler tarafından Kurul Kararı uyarınca farklı bir süre belirtilmemesi halinde iadeler, 30 gün içinde tamamlanacak. IBAN bilgisinin işletmeciye iletilmesinin ardından fiili iade işlemi ise 15 gün içinde tamamlanacak.

Siz e-Devlet'in yeni özelliğini nasıl buldunuz?

Dilay Okay Tüm yazıları

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