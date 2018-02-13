e-Devlet'in yeni hizmeti olan alt-üst soy bilgisi sorgulama hizmetinin ne zaman kullanıma sunulacağı belli oldu...

Türkiye'nin dijitalleşmede en büyük adımı olan e-Devlet geçtiğimiz günlerde alt-üst soy bilgisi sorgulama hizmeti ile karşımıza çıktı. Geçtiğimiz günlerde kullanıma sunulan özelliğe 4 milyon kişi girmeye çalışınca sistem çöktü. Tabi soyağaçlarını öğrenemeyenler buna üzülmesin önümüzdeki hafta sistem yeniden aktif edilecek.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile görüşen Hürriyet'in haberine göre; bu hizmete önümüzdeki günlerde tekrardan erişim sağlanabilecek. En geç 1 hafta içerisinde kullanıma tekrardan sunulacak.