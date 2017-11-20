ABD Gıda ve İlaç İdaresi, diğer sağlık ölçümleriyle beraber yutulduğunda izini sürebilen dijital hapı onayladı...

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, ilk dijital hapın kullanımına onay verdi. Hap, hastaların ilaçlarını alıp almadığını takip edecek. Hap yardımıyla gönüllü hastaların sensör tarafından toplanan bilgileri kendi doktorlarına belirlenmiş aile üyelerine yada bakıcılarına ulaştıracak.

Abilify MyCite isimli hap, şizofreni, bipolar bozukluğu ve zihinsel rahatsızlıkları tedavi etmek amacıyla kullanılan ilaç tabletin içerisinde bulunuyor. Silikondan, bakırdan ve magnezyumdan yapılmış bir kum tanesi kadar küçük bir sensör de hapın donanımları arasında yer alıyor.

Sensör tarafından toplanan bilgileri okuyan sistem, Bluetooth aracılığıyla akıllı telefon uygulamasına tüm verileri iletiyor.Algılayıcı, hapın ne zaman alındığı, dozajı ve aktivite seviyelerini, uyku düzenlerini ve kalp atış hızını topluyor. IMS Healthcare Informatics Enstitüsü tarafından yayınlanan bir rapor, ilaçlarını doğru şekilde almayan hastaların maliyetinin her yıl yaklaşık 100 milyar dolar olduğunu tahmin ediyor.

Teknoloji çok genç ve bu izleme haplarının doğru kullanımı için birkaç yönlendirme var. Gizlilik savunucuları, sigorta şirketlerinin veya hükümet yetkililerinin kullanımlarını zorunlu kılması nedeniyle hastanın kendi tıbbi kararlarını verme yeteneklerini bozabileceğinden endişe duyuyor.

Siz akıllı haplar hakkında ne düşünüyorsunuz?