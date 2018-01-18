Dünyanın en zengin ikinci kişisinin hangi telefonu markasını kullandığını merak ediyorsanız haberimize göz atın!

Dünyanın en zenginleri arasında listenin başlarında yerini alan Warren Buffett, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Diğer adıyla dünyanın ikinci zengin adamı olan Buffett, Apple CEO'su Tim Cook'un tüm ısrarlarına rağmen tercihini iPhone telefonlardan yana kullanmadığını dile getirdi.

Warren Buffett vermiş olduğu röportajda; Apple için iPhone pazarı doygunluğuna erişmediğini söylüyor. Hatta Buffett konuyla ilgili; "iPhone aldığım gün bu iş bitmiştir" diyerek şaka yapmayı da ihmal etmiyor.

Akla hayale sığmayan bir servete sahip olan W.Buffett, Tim Cook'un her sene Noel kartı gönderdiğini ve bu kartta "Bu yıl sana iPhone satacağım notunu eklediğini belirtiyor. Ancak ortada şöyle bir çelişki var. W. Buffett Apple’ın en büyük beşinci hissedarı konumunda yer alıyor. Buffett'in iPhone kullanmamasının sembolik olduğu düşünülüyor.

Peki, dünyanın en zengin ikinci kişisi W. Buffett hangi telefonu kullanıyor olabilir? Açıklamalara göre; Buffett hala eski model kapaklı Samsung marka telefon kullanıyor. Ancak bu telefonun modeli bilinmiyor. Muhtemelen bu telefon Android işletim sistemine bile sahip olmayan bir model kullanıyor.



Sizce dünyanın en zengin adamı olduğu halde neden düşük model kullanıyor?