Mozilla, bugün dünyanın en hızlı internet tarayıcısı olan firefox Quantum'u bizlere sunuyor...

Mozilla bir süredir arka planda kaldığı Chrome büyük darbe indirmeye hazırlanıyor. Neredeyse 2 aydır testleri süren Firefox Quantum sürümü bugün son kullanıcı ile buluşacak. Speedometer 2.0 testinden aldığı puan ile Firefox 52 sürümünü ikiye katlayan Firefox Quantum rakibi karşısında başarılı performans sergiliyor.

testlerde Firefox Quantum sayfayı 3.7 saniyede yüklerken rakibi Chrome 4.1 saniyede yüklüyor. Güvenlik ve gizlilik açısından Chrome'dan kat ve kat daha iyi olan Firefox, Quantum sürümü ile hız konusunda da başta Chrome olmak üzere Opera, Vivaldi ve Safari'den daha iyi olacak.Bugün gün içerisinde Windows ve macOS kullanıcılarına sunulacak olan Firefox Quantum'u indirebilirsiniz.





Siz Firefox Quantum'u indirdiniz mi?