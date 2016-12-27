Dünya Olası Meteor Yağmuruna Ne Kadar Hazırlıklı?

NASA Uzay Uçuş Merkezi uzay ve dünyaya yönelik farklı araştırmalar yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. NASA özellikle yaptığı son araştırmalarda dünyanın savunma konusunda oldukça başarısız olduğunu söyledi. Uzay hareketlerinde meteor yağmurlarının sıklıkla görüldüğü ve bu bakımdan dünyanın da böyle bir tehdit ile karşı karşıya kalabileceği vurgulanan raporda dünyaya böyle bir tehlikenin gelmesi halinde mevcut savunmanın tamamen yetersiz olduğu ve istenmeyen pek çok durumun yaşanabileceği belirtildi.

Mini Toplantı Yapıldı

Konu ile ilgili özel bir toplantı da yapılırken dünyaya gelen meteorların bugüne kadar herhangi bir tehdit oluşturmadığı fakat önümüzdeki yüzyıllar boyunca böyle bir tehditin ortaya çıkabileceği açıklandı. Kayıtlara geçen en büyük meteor bir buçuk kilometre çapında. Meteorun düştüğü alanda herhangi bir yerleşimin bulunmaması bu konuda tehlikenin ucuz bir şekilde anlatılmasını sağlamıştı. Konu ile ilgili geleceğe yönelik yapılan tahminlerde ise 100 yıl içerisinde meteor yağmurunun gelme ihtimalinin mevcut araştırmalar doğrultusunda çok düşük bir ihtimal olduğu ifade ediliyor. Fakat yüzyıl içerisinde olmasa da ilerleyen dönemlerde bu konuda ciddi tehlikeler gündeme gelebilir. Aynı zamanda mevcut güvenlik sistemleri düşünüldüğünde dünyaya gelecek böyle bir tehlike karşısında hiçbir karşı güç koyulamayacak olması da tehlikenin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor.