Dün Gece Twitter'a Neden Girilemedi?

Dün akşam saat 22.00 itibariyle Facebook, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya sitelerine girişlerde yine çeşitli sorunlar yaşandı. Milyonlarca kullanıcı sitelere girişte sorun yaşamanın yanı sıra sisteminin yavaş olması nedeniyle sosyal medya kullanımı mümkün olmadı.23 Aralık Cuma günü sosyal medyanın en büyük gündemi yaşanan bu sorun olurken konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Resmi Açıklama Gelmedi

Önceki yavaşlatma işlemlerinde hükümet tarafından bu konuda resmi açıklamalar yapılırken yavaşlama ile ilgili detaylar belirtilmişti. Fakat dün yaşanan olayda böyle bir resmi açıklama yapılmadı.

Sosyal medya sitelerinin yanı sıra YouTube gibi video paylaşım sitelerinin de yavaşlaması pek çok farklı spekülasyona yol açtı. Fakat hükümet kanadından özellikle bir müdahale olduğuna yönelik bir açıklama gelmediğinden dolayı yaşanan sorunun daha çok altyapı kaynaklı olduğu düşünülüyor.

Örneklerine Tanık Olduk

Türkiye'de özellikle son dönemlerde oldukça kötü gelişmeler yaşanırken patlama gibi istenmeyen durumlar sonrasında sık sık sosyal medyaya yönelik tedbirler alınıyor. Bugüne kadar yapılan resmi açıklamalarda spekülasyonların önlenmesi, yalan haberlerin yayılmaması ve özellikle kişilerin iletişim konusunda sosyal medyayı kullanmaması adına çeşitli yaptırımların uygulandığı ve sistemde yavaşlamanın gerçekleşti belirtilmişti. Fakat dün akşam yaşanan sorunun ardından her ne kadar beklentiler bu yönde olsa da henüz resmi bir kaynaktan bilgi paylaşılmadı.