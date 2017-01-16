Daha önce İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde kargo taşımacılığı ile ilgili yasalarda değişikliğe gidilmişti. Şimdi sırada Kanada var..

Bir dönem önce söylense komik gelebilirdi ancak muhtemelen artık başımızın üstünde uçuşan dronelar göreceğiz. Tabi bizim ülkemizde böyle bir dönem ne zaman yaşanır bilinmez ama İngiltere ve Fransa'dan sonra Kanada'da kurye dönemi değişiyor.

Drone dağıtım sistemi Kanada için diğer uluslar için olduğundan daha önemli olabilir. DDC, diğer ülkelerde olduğu gibi hem hükümet hem de kurumsal müşterilerin birbirlerine ve müşterilere (örneğin çevrimiçi mağazalardan) paketler dağıtmasına yardımcı olacak. Bununla birlikte, firma özellikle Kanada'nın kuzey tarafına odaklanıyor; çünkü orda yollar pek iyi değil kasabalar ise oldukça uzak. Yaşam kalitesini arttırmak için kullanılacak.

Kırsal yerleşim yerlerinde yaşayan kişilere sıklıkla teslim edilemeyen malları tedarik edebilecek.. Dolayısıyla Kuzey Kanada önümüzdeki dönem drone cennetine dönüşebilir. Kırsal bir bölge olduğu için yetkililerin burada test uçuşları yapacağı karşılaşacakları sorunları görmek için bu bölgeye gitmeleri bekleniyor.

Açık yol bulmanın zor olduğu Kuzey Kanada bölgesinde halkın ihtiyaçlarının karşılanması bekleniyor. Söz konusu yasa için gerekli olan adımlar da atılacak. Kanada'nın bu konuda önemi planları var. Ülke yönetimi yeni hazırlamış olduğu yasa ile birlikte kargo taşımacılığında farklı bir deneyim yaşatacak..

Peki siz dronelar ile kargo hizmeti hakkında ne düşünüyorsunuz?