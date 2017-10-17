Huawei Mate 10 Life'ın en ne hali ve bütün özelliklerini incelelyelim...

Geçtiğimiz günlerde Hollanda peakendecisi Belsimpel Huawei Mate 10 Lite 10 Life'fı erkenden listeledi. Listeye göre telefonun Kasım ayında satışa sunulacak ve Avrupa'da 349 Euro ile satışa sunulacak. Bugün elde edilen bir görselde Evan Blass, Mate 10 Lite'nın ön ve arka yüzünü gösteren bir Tweet yayınladı.

Telefon 5.9-inç ekranı, Huawei Mate 10 ve Huawei Mate 10 Pro gibi en-boy oranı 18: 9 olacak ve 1080 x 2160'luk bir FHD + çözünürlüğü taşıyor. İronik olarak, bu, Huawei Mate 10 ekranın çözünürlüğünün üstünü çiziyor. İlginç olan şey ise Huawei Mate 10 Lite sadece arkada çift kamera kurulumunun yanısıra aynı zamanda önde de çift kamera bulunuyor. Arka planda 16MP sensör ve 2MP sensör bulunurken, çift ön kamera 13MP ve 2MP'den oluşuyor.

Telefon, sekiz çekirdekli 2.36GHz CPU taşıyan Kirin 659 yonga seti ile güçlendirilmiş. Ayrıca 4GB RAM, 64GB yerli depolama alanı ile birlikte geliyor. 3340mAh'lık bir batarya ile gelen Mate 10 Lite, Android 8.0, ve EMUI 5.1 yazılımına sahip. Mate 10 serisinin geri kalanı gibi, Mate 10 Lite 16 Ekim'de tanıtılacak ve bu da gelecek Pazartesi olduğunu gösteriyor.