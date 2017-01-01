Trafikte yaşanan kazaların daha az hasar ile atlatılması adına bariyer sistemi uygulanırken bariyer sisteminde geliştirilen yeni sistem dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde özel bir etkinlik ile tanıtılan döner bariyer sistemi, resmen kullanıma alınıyor. Döner bariyer sisteminin en önemli avantajlarından birisi, kaza anında aracın daha az hasar alarak güvenli bir şekilde yoluna devam etmesi olurken konuyla ilgili hazırlanan tanıtımlarda da özellikle araçlarda mevcut bariyer sistemlerine göre çok daha az bir hasarın oluştuğu net bir şekilde oluştur görülebiliyor.

Özel Döner Sistem Araçları Koruyor

Bariyerler birbirinden bağımsız özel bir sisteme izlerken sahip olurken darbe esnasında sürekli dönerek aracın hasarının daha da azalmasını sağlıyor. Özel bir teknoloji ile üretilen bu bariyer sistemi ile özellikle kazalardaki ölüm oranlarının düşürmesi amaçlanıyor. Şu anda sadece Malezya bölgesinde belirli bir alanda kullanılacak olan dönerli bariyer sisteminin kısa süre içerisinde dünyanın pek çok farklı noktasında da görülmesi bekleniyor. Sistem için yapılan testler, bariyer sisteminin çalışma prensibi ile ilgili detaylar ise şöyle;

Tanıtım videosunda da görüldüğü gibi bariyer sistemine çarpan bir araç bariyerlerin dönmesi sayesinde daha az bir hasar ile yoluna devam edebiliyor. Bu bakımdan kritik yerlere koyulacak olan bu bariyer sistemleri ile birlikte trafikteki can kaybının daha da azaltılması söz konusu olabilecek. Bakalım bu yeni teknolojilerin Türkiye’ye gelmesi için kaç yıl geçmesi gerekecek.