Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını kapattı...

ABD Başkanı Sosyal medyayı çok sık kullanması ile sürekli gündeme geliyor. Şahsi Twitter hesabı üzerinden sert ifadelerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, dün uzun bir süre Twitter hesabına erişim sağlayamadı. Twitter yetkililerinden biri Donald Trump'ın resmi Twitter hesabını dün kapattı.

Dün 11 dakika boyunca kapalı kalan Donald Trump'ın Twitter hesabı, olayın fark edilmesinden sonra tekrar kullanıma sunuldu. Twitter cephesi bu olaydan sonra @realDonaldTrump hesabının insansı bir hatadan dolayı kapatıldığını ve yaşanan bu durum için özür dilediğini açıkladı.

Diğer Twitter kullanıcıları Donald Trump'ın Twitter'daki sert tutumunu eleştirmiş ve Twitter'ı Donald Trump'a ayrıcalık sağlayıp hesabına bir yaptırım yapmadığı için suçlamıştı. Ancak Twitter'ın bu eleştirilere rağmen geçtiğimiz günlerde Trump’a yakın isimlerden biri olan Roger Stone’un hesabını askıya aldığını belirtelim.

Sizce ilerleyen günlerde Donald Trump'ın Twitter hesabı kapatılacak mı?