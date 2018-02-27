Ünlü moda şirketi Dolce & Gabbana 2018-2019 koleksiyonunda mankerlerin yerine drone kullandı...

1985 yılından şimdiye kadar yaptığı tasarımları ile büyük ilgi çeken Dolce & Gabbana üretmiş olduğu lüks kıyafet, ayakkabı, çanta, güneş gözlüğü, saat ve pafümler ile ünlülerin vazgeçilmez markaları arasında yer almayı başardı.

Her defilesi olay yaratan Dolce & Gabbana, Milano Moda Haftası'nda teknoloji dünyasını yakından ilgilendiren bir olaya imza attı. D&G bu sefer mankenlerin yerine defilesinde Drone'lara yer verdi.

Podyuma çıkan Drone'lar Dolce & Gabbana'nın 2018-2019 Sonbahar Kış kreasyonuna ait çantaları sergiledi. Fakat defileden önce D&G yetkililerinin katılımcılara bir uyarısı oldu.

D&G yetkilileri, katılımcılardan; kablosuz ağ erişimlerini ve kişisel erişim noktalarını kesmelerini rica etti. Olası bir sinyal karışması veya Drone'lara müdahalenin önüne geçmesi için telep edilen bu istek, drone teknolojisinin güvenlik konusunda daha önünde çok yolun olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Siz Dolce & Gabbana'nın defilesinde drone'ların manken olarak kullanılması hakkında ne düşünüyorsunuz?