Dogecoin, kendisinden beklenenden çok daha fazlasını yapıyor...

Son zamanlarda Dogecoin fırtınası esiyor. Geçtiğimiz haftalarda 1 milyar doları aşan Dogecoin, dün akşam 2 milyar doları geçti. Dogecoin 2013 yılında parodi olarak yaratılmış bir para birimidir.

Dogecoin'in üzerinde bulunun görselde Japon Shiba Inu cinsi köpeği kullanan Dogecoin, 2010 yılında ortaya çıkan bir internet espirisinden esinlenmişti. Dogecoin geçtiğimiz ay %400'lük artışla 1 milyar dolara ulaşmış ve 1 Dogecoin'in değeri de geçtiğimiz cuma gününden beri 0.0107 dolar oldu.

Fakat Dogecoin durmadı ve haftasonu 0.0187 dolara kadar çıkış yaparak değerini 2 milyar doların üzerine çıkarmayı başardı. Böylece Dogecoin son 5 haftada %680 değer kazanmış oldu.



Sizce Dogecoin yükselmeye devam eder mi?