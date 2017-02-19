DM Parmak İzi Okuyuculu Şifreli USB Bellek, sizden başka kimsenin erişmesini istemediğiniz önemli dosyalarınızı koruma altına almanızı sağlıyor.

Hepimizin zaman zaman kimsenin görmek istemediği gizli dosyalarımız olabiliyor. Bu dosyalar bazen kişisel hayatımızla ilgili, bazen de bizden başka kimsenin görmemesi gereken önemli iş dosyaları da olsa, gizlemek istediğimiz dosyaları özel bir şifreleme yöntemi olmadan saklamamız çok zor.

DM Parmak İzi Okuyuculu USB Bellek, normal USB bellekleriyle uyumlu bir şekilde çalışmaktadır. Tüm cihazlarda kullanılabiliyor fakat ilk etapta bu USB belleğe parmak izini tanıtırken Windows işletim sistemli bilgisayara ihtiyaç duyuyorsunuz. Parmak izini tanımladıktan sonra bu USB belleği kullanırken herhangi bir programa gerek kalmadan parmak iziyle şifrelenen dosyalarınıza erişebilirsiniz.

DM Parmak izi Okuyuculu USB iki farklı depolama olmak üzere 32GB ve 64GB olarak üretilmiştir.