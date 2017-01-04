Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından özellikle Cuma günlerinde okunan hutbeler için bulut sistemine geçildiği duyuruldu.

Cuma hutbeleri resmi internet sitesi üzerinden tüm Türkiye geneline gönderilirken son dönemlerde artan yoğunluk sebebiyle sisteme erişim problemlerinin yaşandığı ve bu konuda bulut bilişim çözümüne başvurulduğu belirtildi.

Diyanet’ten Ve Microsoft’tan Özel Çözüm!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalarda sitenin özel günlerde ve haftalarda 5 milyon ziyaretçiyi ulaştığı ve tüm bu yoğunluğun çeşitli sorunların yaşanmasına yol açtığı belirtildi. Bu problemin giderilmesi adına Microsoft Azure uygulaması ile özel geliştirmeler yapan Diyanet İşleri Başkanlığı, teknik yönden bulut altyapı hizmetini kullanmaya başladı.

Microsoft’tan Destek!

Konu ile ilgili Microsoft ile özel bir işbirliğine gidilirken Microsoft Türkiye genel müdürü Murat Kansu, Diyanet İşleri Başkanlığı ile yapılan çalışma sonrasında yoğun girişlere rağmen herhangi bir sorun yaşanmadığını ve sorunsuz bir şekilde sistemin kullanılabileceğini belirtti. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın piyasadaki tüm alternatifleri inceledikten sonra Microsoft hizmetlerini kullanmakta kadar kıldığını belirten Kansu, bu seçimi ile sorunsuz bir şekilde hizmet vermeyi başardığını söyledi.

Kansu ayrıca bulut sistemine geçilmesinin işgücündeki ihtiyacın ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi noktasında büyük bir yardım sağladığını söylerken Diyanet İşleri Başkanlığı gibi tüm kurumsal firmaların benzer bulut sistemlerine geçiş yapmasının bundan sonraki süreç içerisinde zorunlu olabileceğini belirtti. Microsoft ile ilgili açıklamalar yapan Kansu, özellikle işletim sistemine yönelik son dönemlerde daha yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve kopya oranlarını düşürmeye çalıştıklarını belirtti.