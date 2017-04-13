Apple, sessiz sedasız yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Başarılı olursa, bu ilerleme milyonlarca diyabet hastasına yardım edebilir.

CNBC'nin haberine göre, Apple şeker hastalarına yardım etmek için vücudun kan şekeri seviyelerini izleyebilecek sensörleri sessizce geliştiriyor. Şirket görünüşe göre, invaziv kan testleri veya benzeri mekanizmalar yerine, cilt ile temas yoluyla glikoz seviyelerini izleyecek olan proje üzerinde çalışmak için küçük bir biyomekanik mühendis ekibini kiraladı.

Şirket ana merkezinden ziyade Palo Alto'daki bir ofisten sensörler üzerinde çalışan ekibe dayanıyor. Mühendisler, görünüşte en az beş yıl boyunca sensör teknolojisi üzerinde çalışıyorlar ve Apple'ın Bay Area'daki klinik lokasyonlarda fizibilite çalışmalarına başlamış olması yeterince kapsamlı. Ekibin, Apple'ın donanım teknolojileri genel müdür yardımcısı Johny Srouji tarafından yönetildiği bildirildi. CNBC, takımın biyomedikal uzmanlar da dahil olmak üzere yaklaşık 30 kişiden oluştuğunu söyledi.

Şeker hastaları kanlarındaki şeker seviyesini ölçebilmek amacıyla glukometre kullanıyor. Ne yazık ki bu işlem biraz acı verici. Her seferinde ölçüm yapmak için kanlarını az da olsa akıtmak mecburiyetindeler. Aynı zamanda cihaz çok pahalı olmasa da belli aralıklarda her test sonunda bıçakları değiştiriliyor. Yani anlayacağınız bıçakları tek kullanımlık. Görünüşe göre Apple mühendisleri şeker hastaları için özel bir çalışma yönetiyor.

Bununla birlikte Apple Watch takımıyla birlikte hareketlerini sürdüren mühendisler cihaz için gelecek yeni bir sensör hazırlama aşamasında. Yeni sensör ile birlikte kan şekeri ölçülmesi öngörülüyor. Ancak bu işlem kan almadan nasıl olacak bu gerçekten bu anlamda büyük bir soru işareti olarak kalıyor.. Teknoloji devi Apple tarafından bir açıklama gelmediği için diyabet hastaları için olduğu iddia edilen bu proje hakkında da bilgi sahibi olamıyoruz.

Peki sizce Apple, böyle birşey yapabilir mi?