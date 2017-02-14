Irkçılı içeren videolar ile geçtiğimiz günlerde gündeme gelen PewDiePie artık Disney'in video ağında yer almayacak.

PewDiePie yapmış olduğu videolar ile sürekli gündem olmay başaran bir youtuber olduğu kesin. Bu Youtuber bu kez ırkçı bir video ile gündeme gelince sıkıntılar yaşamaya başladı. Dolayısıyla videoları daha az izleniyor ve artık eleştiriliyor. O sevimli tarafından birşey kalmadı neredeyse. Disney'in video ağında yer alan PewDiePie ile yollar ayrıldı.

Elindeki en büyük anlaşmaları kaybeden PewDiePie'nin ne yapacağı merak konusu. Disney artık PewDiePie'nin yüzüne bakmayacak. Hazırlamış olduğu videoda "Tüm Yahudilere Ölüm!" isimli pankart ile dikkatleri üstüne çekmişti. Kendisinden böyle birşey beklenmiyordu.

Youtube'da bu video pek çok kesimden insanın tepkisine maruz kaldı. Bir diğer videosunda ise "Hitler aslında hiçbir şeyi yanlış yapmadı!" demesiyle birlikte artık bardağı taşıran son hamlesini de yaptı. Bununla birlikte eğlence platformu olan Disney, PewDiePie ile artık çalışmayacaklarını bununla birlikte ayrılık sebeplerinin içeriklerin ağır ırkçılık bulundurması olarak gösterdi.

Peki siz PewDiePie'nin son videoları hakkında ne düşünüyorsunuz?