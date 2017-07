Riot Games dev bir yatırıma imza attı. League of Legends oyun sunucuları 10 Milyon TL'lik yatırımla Türkiye'ye getirildi. Ping sorunu da dolayısıyla artık tarih oldu.

Dünya genelinde milyonlarca oyuncusu olan popüler oyun ülkemizde de çok seviliyor. Riot Games, Türkiye geneline dağılan milyonlarca League of Legends oyuncusu için kolları sıvadı ve gerekli hamleyi yaptı. Daha iyi oyun deneyimi sunmak için sunucusunu Türkiye'ye getirdi. Türkiye'nin dört bir köşesinde oyunseverler daha kaliteli ve keyifli bir oyun deneyimini artık yaşayabilecekler. Yeni sunucu 10 Milyon TL'lik yatırımla hayata geçti. Türkiye sunucusunun devreye girmesiyle birlikte League of Legends oyuncuları mevcut bağlantı hızlarına bağlı olarak yaşamış oldukları gecikme süreleri daha da azalacak. Yerli ekosisteme katlı sağlamak amacıyla Türkiye'de sunucunun kurulumunda mümkün olan her noktada yerel tedarikçilere öncelik tanındı.

Kesintisiz oyun hizmeti vermek için kolları sıvayan Riot Games, letişim giderleri olmak üzere sunucuya düzenli olarak yatırım yapmaya devam edecek. Söz konusu yatırımla birlikte ilk kez uluslararası bir oyun şirketi bu ölçekte bir operasyon kapsamında sunucusunu Türkiye'ye taşımış oldu. Ayrıca özel oalrak geliştirilmiş olan işlemciler ilk kez Türkiye sunucularında kullanılacak. Bununla birlikte sunucuların ihtiyaçlarına göre iyileştirmeler de söz konusu. Ülkemizde hergün 3 milyon kişinin bu oyunu oynadığını göz önünde bulundurursak bu yatırımda şirket haksız sayılmaz.

Peki siz League of Legends oyununu seviyor musunuz?