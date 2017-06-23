Dev yatırımla League of Legends sunucusu Türkiye'de geldi!

Riot Games dev bir yatırıma imza attı. League of Legends oyun sunucuları 10 Milyon TL'lik yatırımla Türkiye'ye getirildi. Ping sorunu da dolayısıyla artık tarih oldu.

23 Haziran 2017 15:27 Oyun

Dünya genelinde milyonlarca oyuncusu olan popüler oyun ülkemizde de çok seviliyor. Riot Games, Türkiye geneline dağılan milyonlarca League of Legends oyuncusu için kolları sıvadı ve gerekli hamleyi yaptı. Daha iyi oyun deneyimi sunmak için sunucusunu Türkiye'ye getirdi. Türkiye'nin dört bir köşesinde oyunseverler daha kaliteli ve keyifli bir oyun deneyimini artık yaşayabilecekler. Yeni sunucu 10 Milyon TL'lik yatırımla hayata geçti. Türkiye sunucusunun devreye girmesiyle birlikte League of Legends oyuncuları mevcut bağlantı hızlarına bağlı olarak yaşamış oldukları gecikme süreleri daha da azalacak. Yerli ekosisteme katlı sağlamak amacıyla Türkiye'de sunucunun kurulumunda mümkün olan her noktada yerel tedarikçilere öncelik tanındı.

Kesintisiz oyun hizmeti vermek için kolları sıvayan Riot Games, letişim giderleri olmak üzere sunucuya düzenli olarak yatırım yapmaya devam edecek. Söz konusu yatırımla birlikte ilk kez uluslararası bir oyun şirketi bu ölçekte bir operasyon kapsamında sunucusunu Türkiye'ye taşımış oldu. Ayrıca özel oalrak geliştirilmiş olan işlemciler ilk kez Türkiye sunucularında kullanılacak. Bununla birlikte sunucuların ihtiyaçlarına göre iyileştirmeler de söz konusu. Ülkemizde hergün 3 milyon kişinin bu oyunu oynadığını göz önünde bulundurursak bu yatırımda şirket haksız sayılmaz.

Peki siz League of Legends oyununu seviyor musunuz?

sindar-okay
Şindar OKAY
Tüm yazıları
Çayı seven, çay sevmeyeni anlamayan ne yazık ki işi gereği genelde soğuk çay içen bu dertten muzdarip.. Ayrıca iki nokta cemiyetinin başkanı (..) Hayatı genel anlamda çay ve bilgisayar ile geçer. Teknoloji alanında makale ve haber ve analizler yazdı. Hizmetlerin gerçek kullanıcıları nasıl etkilediği hakkında bilgiler ile ilgileniyor..
Önceki Haber Yenilenmiş Note 7'nin fiyatı ve çıkış tarihi ortaya çıktı!
Sonraki Haber Tesla, online müzik servisi için kolları sıvadı!
 