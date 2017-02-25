LG kongre öncesinde X Power 2, 4500 mAh pil ile uygun fiyatlı Android cihazı duyurdu.

Geçtiğimiz yıl makul gözüken 4100 mAh'lik çok büyük pil ile görücüye çıkan LG bu yılda şaşırtmadı. Mobil Dünya Kongresi öncesi dev bataryalı telefonunu duyurdu.

LG X Power 2

LG X Power2 LG bugüne kadar birçok kişiye hitap edecek, yani 4500 mAh kullandı büyük akıllı telefon pili bulunuyor. Şu anda piyasada genellikle akıllı telefonlar 3500 mAh için 3000 pil kapasitesi ile satılmaktadır. Bu LG X Power 2 böylece özelliklere sahip pil kendi telefonlarının ömrü ve daha az büyük önem geniş bir hedef kitleye çekmek mümkün olacaktır.

X Power2 720 piksel 1280 çözünürlüğe sahip 5.5-inç 720p IPS LCD ekran içerir. Belki LG pil tasarrufu için daha düşük bir çözünürlük için seçmiştir. Ekran da okuduğunuz bir e-kitap var zaman göz yorgunluğunu azaltmak ve böylece mavi ışık azaltan Comfort isimli tekniği vardır.

13 megapiksel arka kamera; 5 megapiksel öne bakan kamera

1,5 GHz sekiz çekirdekli işlemci

2GB veya 1.5GB RAM

2 TB'a kadar genişletme seçeneğine sahip 16GB dahili hafıza

4,500mAh çıkarılabilir pil

Android 7 Nougat

Cihaz microSD kart ile 2TB kadar genişletilebilen bir 1.5GHz okta-çekirdekli işlemci bulundurmaktadır. 2GB dahili bellek 16GB içerir. Android 7.0 Nuga cihazda çalışan bir yazılıma sahiptir.

Telefonun 15 saat boyunca video oynatabileceği LG'nin iddiası. bununla birlikte 14 saat boyunca navigasyon bilgisi sağlıyor ve 18 saat boyunca web üzerinde gezinti imkanı sunabileceği söyleniyor. Cihazın ayrıca hızlı sarj özelliğine sahip olduğu da belirtilmiş.

Altın rengi, titanyum, mavi ve siyah renk seçeneklerine sahip LG X Power 2, Mart ayı içinde piyasalardaki yerini alacak.