Mayıs 2014 yılında keşfedilen ve daha sonra adlandırılmış 2014 JO25 asteroid Dünya'ya doğru yaklaşımını sürdürüyor. Gökyüzü bilimcilerini heyecanlandıran haber..

Dev asteroid nihayet Dünya'ya doğru yaklaşmaya başladı. Gökbilimcileirn yapmış olduğu açıklamaya göre 19 Nisan günü bir asteroid Dünya'nın yakınından geçecek. NASA, yaptığı açıklamada 'Asteroidin gezegenimize çarpma ihtimali olmasa da, bu boyutta bir asteroid için çok yakın bir yaklaşım olacaktır' ifadelerini kullanarak ilgilisini heyecelandırdı.

Dürbünle dahi görülebilme şansı olan bu asteroid ile harika bir gökyüzü olayına tanıklık etmek mümkün. Gökyüzü meraklıları ve gökbilimciler için bunun çok önemli bir fırsat olduğunu söylememiz mümkün. Ay'a kıyasla iki kat daha yansıtıcı bir düzeyi olan dev asteroitin fiziksel özellikleri şimdilik belirli değil.

Dünyanın dört bir yanından herkesin incelemek için kamplar yapacağı bu dev gökyüzü olayına en yakın zaman dilimi ise 19 Nisan sabah 07:00 olacak. Adeta 19 Nisan'de dümyamızı süsteleyecek olan bir başka cisim ise PanSTARRS (C / 2015 ER61) kuyruklu yıldızı olacak. Bunun çok güvenli mesafede 175 milyon km uzaklıkta Dünya üzerinden geçmesi bekleniyor. Dev asteroitin ise gezegenimize yaklaşık olarak 1,8 milyon km güvenli mesafede geçebileceği tahmin edilenler arasında.

Peki sizin gökyüzü olaylarına karşı bir ilginiz var mı?