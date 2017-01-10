Süper bir dizüstü bilgisayar olarak tanımlanan Dell XPS 13 Developer Edition Linux sistemi iel dikkat çekiyor.

Dell'in son derece popüler olan XPS 13 Developer Edition modeli oldukça dikkat çekiyor. Dell, büyük Linux makineleri üreten birçok üreticiden biris i olduğu gibi Dell XPS 13 Developer Edition ile birlikte bu alanda ne kadar iddialı olduğunu da gösterdi.

Dell XPS 13 Developer Edition Özellikleri Neler?

2016 yılının sonlarında piyasaya sürülen ve geçen ay itibari ile test edilmeye başlanan Dell XPS 13 Developer Edition, olağanüstü derecede iyi. Üstelik tasarım noktasında da harika görünümü dikkat çekiyor.

Kaby Lake Yongasıyla Geliyor

Dell'in en yeni Linux dizüstü bilgisayarı, saatteki hızı yaklaşık yüzde 10 artıran Intel'in yeni Kaby Lake yongasını kullanıyor. Yongaseti yükseltmesinin etkileyici yanı, 3B grafik ve 4K video performansını artırması. Oynatma, özellikle 4K video sırasında inanılmaz derecede pürüzsüz. Üstelik tüm bu kaliteye karşın pil ömründe de ciddi bir iyileştmre yapılmış durumda. 4K video oynatımı sırasında dahi pilin aşırı tüketilmesi söz konusu değil.

7. nesil Dell XPS 13 DE, 13 inçlik bir ekranı olsa da tasarımdaki küçük detaylar ile 11 inç'lik bir dizüstü bilgisayar gibi görünüyor. Üstelik InfinityEdge ekranı ile birlikte Dell XPS 13 Developer Edition modelinde fark yaratılıyor. 3200x1800 IPS dokunmatik panel ve 1920x1080 IPS dokunmatik olmayan bir sürümü piyasaya sunulmuş durumda. Fakat iki versiyon arasında fiyat farkı göz önünde tutulmalı.