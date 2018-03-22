Heyecanla beklenen Deadpool 2'nin yepyeni fragmanı yayınlandı...

İlk filmiyle büyük başarı elde eden Deadpool filminin devamı için çalışmalar başlamış ve filmin ikinci fragmanı bugün yayınlandı.Yeni filmin 18 Mayıs 2018'de gösterime girmesi bekleniyor.

Bu filminde birincisinde olduğundan daha çok komedi ve eğlence vaad eden film aksiyonlarla dolu olacak. Yeni filmde birçok farklı güce sahip Cable karakteriyle sinemada ilk kez karşılaşacağız. Ryan Reynolds'ın hayat verdiği Deadpool'ın ikinci filmiyle izleyicileri kendine bağlamak için çalışmalar yapıyor.

Filmde Ryan Reynolds’a Josh Brolin, Brinna Hildebrand, Morena Baccarin ve Leslie Uggams eşlik edecek. Filmin yönetmenliğini de bu kez Tim Miller değil David Leitch üstlendi. Lafı fazla uzatmıyoruz ve sizleri filmin yeni fragmanı ile baş başa bırakıyoruz:

Siz Deadpool 2'nin fragmanını nasıl buldunuz?