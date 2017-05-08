2014 yılından bu yana derin internet Dark Web üzerinden mide bulandırıcı içerik sunan sitenin sahibine FBI acımadı.

Playpen ismindeki mide bulandırıcı sitenin kurucusu olan Steven Chase, 30 yıllık hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Amerika Birleşik Devletleri hapishanelerinde çocuk pornocularının ömrü çok uzun değil. Onlara pek iyi davranılmadığı göz önüne alındığı zaman Steven Chase'in hapis süresi de kısalabilir.

Bu iğrenç Steven Chase'in kusma hissi yaratan sitesinde 150 binden fazla üye yer alıyor. Bu ciddi anlamda yüksek bir miktar ki 50 binden fazla masum çocuğun fotoğraflar ve videoları da bulunuyor. FBI ayrıca siteden kimliğini saptadığı 300 çocuğu saptadı ve gerek aileler gerekse sosyal hizmetlerle temasa geçip onları esaretten kurtarmak için elinden geleni yaptı.

İnsanımsı olan şahsa yardım eden 2 kişi daha saptandı. Bunlara da yirmişer yıllık hapis cezası verildi. İkilinin Steven Chase'dan daha az ceza alması elbette eleştirildi. Ancak bu iki şahıs Chase'in eylemleri hakkında kanıt sunduğu için daha az ceza almış olabilir. 58 yaşındaki Florida'lı adam Steven Chase, 150.000'den fazla kullanıcısıyla "dünyanın en büyük çocuk pornografisi web sitesi" olduğuna inanıldığı için 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.