Daktilo'dan esinlenen ilk mekanik klavye!

Ta ta ta tam! Karşınızda sevimli yuvarlak tuşlara sahip şirin bir kablosuz klavye!

22 Ocak 2017 19:40 Mobil

Gadget'ları kim sevmez ki? Standart klavye alternatifi hoş sevimli klavye yolda..

Güzel ve kullanışlı olmasıyla benim gönlümde taht kuran klavye Lofree, piyasaya hazırlanıyor. Daktiloyu kim sevmez ki? Benim gibi nostaljileri seven biri için gerçekten harika bir ürün olarak görünüyor. Daktilo tarafından ilham alan klavyeyi dizayn eden firma "klasik ama çağdaş bir his vermek için tuş takımı yuvarlak bir şekilde dizayn ettik" sözlerini kullanıyor. Bence iyi iş çıkardılar. Klavye, yeniyi ve eskiyi bir araya getiriyor. Aralarında seçim yapabileceğiniz çok sayıda renk kombinasyonu ve güzel arka planları var.

Klavyeyi istediğiniz bilgisayarda çalıştırabilirsiniz. Tüm işletim sistemleriyle uyumlu bir şekilde çalışan bu hoş klavyemiz Lofree gizemini korumaya devam ediyor. Kaça mal olacağı ne ne zaman geleceği belirsiz. Ancak bunu yakın zamanda öğreneceğiz. Öğrenince burda sizinle paylaşacağımızdan şüpheniz olmasın hatta denemek için bir tane bile alabiliriz.

İşte sevimli klavyemiz Lofree!

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Şindar OKAY
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