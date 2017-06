ABD televizyon kanalı HBO'da yayınlanan Game of Thrones'ın ilk bölümü 2011'de yayınlandı. O günden bu yana binlerce ölüm gören dizinin tüm ölümleri tek videoda.

Game of Thrones binlerce ölümü gören dünyanın en popüler yapımlarından biri. Game of Thrones'da gerçekleşen 150.966 ölüm 21 dakikaya sığdırıldı. Ölüm denilince akıllara gelen dizilerden biri olan Game of Thrones dizisinin 6 sezonu boyunca binlerce ölen insan sayısı da beraberinde dikkat çekiyor.

Her bölümde neredeyse en az 10 kişinin öldüğü Game of Thrones oyununda şu ana kadar ölen kişiler videoya alındı. Dolayısıyla izleyeceğiniz 21 dakikalık videoda 150 binin üzerinde ölüm sahnesi yer alıyor. Final sezonu yaklaştıkça ölümlerin de giderek arttığı Game of Thrones oyununda dizinin oturan bir bölüm yapısı var bununla birlikte ilk sezondan bu yana söylenen “Winter is Coming” tüm soğuğuyla birlikte gelmiş vaziyette.

Eğer videoyu izlemediyseniz hali hazırda izleyecekseniz başlıktan da anlaşılacağı üzere ölüm ile ilgili içerik bulunduruyor. Aşağıda yer alan 21 dakikalık videoda 150 binden fazla ölüm sahnesi yer alıyor. İlk başlarda daha fazla kişi odaklı ölümler görürken sezonlar ilerledikçe katliamların toplu halde gelişmeye başladığını da görüyoruz. Ölüm denildiğinde aklımıza ilk gelen dizilerden biri olan Game of Thrones'da normal olarak binlerce insanın ölümüne bu video ile 21 dakikada şahitlik ediyoruz.