Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iPhone X sırası bekleyenleri eleştirdi. Detaylar haberimizde saklı...

Apple'ın popüler telefon yine gündeme bomba gibi düştü. 6.099 TL'lik fiyatına rağmen büyük ilgi görem iPhone X, Türkiye'de satışa sunulduğunda yüzlerce kişi satış mağazalarının önünde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan iPhone Z sırası bekleyenlere üstü kapalı bir şekilde eleştiri yaptı.

İstanbul'da düzenlenen Teknoloji Bağımlılığı Kongresi'ne katıan Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Dünyada bir telefon markasının yeni modeli için saatlerce sıra bekleyen insanlar var. Bize göre buradaki asıl mesele teknolojiyi nasıl anladığımız. Bir dönem dünyanın en mümbit ilim irfan merkezlerine ev sahipliği yapmış bir ülke olarak bizim yenilikle bir sorunumuz olamaz." açıklamasında bulundu.

Apple'ı üstü kapalı bir şekilde eleştiren Erdoğan sözlerine; "Son yıllarda baş döndürücü bir şekilde ilerleyen teknolojinin bizi böyle bir tehlike ile yüz yüze bıraktığını görüyoruz. İnsanoğlu giderek var oluş gayesinden uzaklaşıyor. Kendi imal ettiği teknolojinin kölesi haline gelen insan yaratıcısına isyan etmektedir." şeklinde devam etti.