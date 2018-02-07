Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dışardan yazılım almayacağımızı ve yerli yazılıma odaklanacağımızı açıkladı...

Ülkemiz dijitalleşme yönünde son dönemde attığı atılımlar ile büyük yankı yaptı. Yerli ve milli yazılım kapsamında geliştirilen uygulamalar ve işletim sistemleri, ülke güvenliği açısından büyük önem teşkil ediyor.

Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve milli yazılıma bir kez daha dikkat çekti. Erdoğan bundan sonra yurtdışından yazılım satın almayacağımızı ve kendi yazılımlarımızın üzerine odaklanmamız gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili; "Ülkemizde tasarlanabilecek, üretilebilecek, geliştirilebilecek hiçbir ürünü, yazılımı, sistemi acil durumlar haricinde dışarıdan hazır olarak almayacağız. Gerekirse daha çok zaman harcayacak, hatta gerekirse daha çok para harcayacak ama mutlaka kendi tasarımlarımızı, ürünlerimizi, sistemlerimizi geliştireceğiz. Şartlarımızı kabul ederek bizimle birlikte çalışmak isteyen uluslararası savunma sanayi kuruluşları ile iş birliğine elbette varız. Ama bu iş birliği asla hazır alım şeklinde olmayacak. Tüm kritik unsurları ile bizim denetimimizde ve üretimimizde gerçekleşecek şekilde yürüyecek. Ülkemizde giderek daha güçlü hale gelen bir savunma sanayi sektörü var. Artık dünya devleri ile yarışabilecek milli kuruluşlarımızın yanında binlerce kendini bu işe adamış özel sektör firmamız gece gündüz çalışıyor. Bu sektörde ilk virajı başarı ile döndüğünüzde sonrası daha kolay, hızlı ve daha hesaplı hale geliyor." açıklamalarında bulundu.