Cossacks 3'e Tatil Güncellemesi Geldi

GSC Game World tarafından geliştirilen Cossacks 3 1600'lü ve 1700'lü yıllardaki Avrupa savaşlarını konu ediniyor. Ücretsiz gelen güncelleme oyunda farklı bir tatil heyecanını sunuyor. Güncelleme artık düşmana karşı atak yapmanızı teşvik ediyor. Peki, yeni güncellemelerde neler var?

Yeni görevler

Harita geliştirmeler

Kullanıcı ara yüzü geliştirmeleri

Noel Baba Cossacks 3’te!

Güncellemeyi alanların haritadaki Noel ağaçlarına ve tatil renk torbaları olan köylülere dikkat etmesi gerekiyor. Ayrıca ana menüden kullanıcı ara yüzüne kadar oyun size kış temasını sunuyor ve şenlikli ve kar dolu bir ortam yaratılıyor.

Cossacks 3 güncellemesi ile birlikte bu oyunun tutkunları için hoş bir sürpriz yapılırken, oyunu oynamak isteyen kişiler de yeni güncellemeli hali ile stratejiye dahil olabilir. Bugüne kadar yüksek satış oranlarına ulaşılamamış olsa da Cossacks 3 için ciddi bir kitli bulunuyor ve oyun bu bakımdan güncellemesini hala sürdürüyor. Üstelik pek çok noktada Cossacks 3tükenmiş durumda.

Cossacks 3 Etiket Fiyatı Ne Kadar?

Online olarak da alınabilen Cossacks 3 için Humble Store'dan 19.99 dolar gibi bir etiket fiyatının ödenmesi yeterli. Özellikle strateji seven fakat Cossacks 3 ile tanışmayan kişiler için oyun oldukça ilgi çekecektir.