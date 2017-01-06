Microsoftun Cortana adlı sanal asistanın Nissan ve BMW araçlarına geliyor.

2017 yılı itibariyle otonom sürüşe sahip araçlar çok daha farklı markalar tarafından piyasaya sunulurken yeni araçlar hakkında oldukça dikkat çekici gelişmeler de yaşanıyor. Özellikle otomobil üreticileri araçlarda kullanılacak teknolojiler için bu alanda faaliyet gösteren firmalar biri ile anlaşmalar yaparken, yeni bir iş birliği daha duyuruldu.

Nissan, BMW ve Microsoft Anlaştı

Nissan ve BMW ile ortak bir şekilde çalışmaya başladığını belirten Microsoft, sesli asistanını artık bu araçların yeni modellerinde KULLANIMA sunacak. Üstelik konu ile ilgili özel bir çalışma da hazırlanmış durumda.

CES 2017 kapsamında gösterilen video, araçlarda Cortana sesli asistanın yanı sıra Office 365 ve Azure gibi uygulamaların da kullanılabileceğini gösteriyor. Bu açıdan Nissan ve BMW gibi otomobil sektörünün en önemli markaları ile anlaşma sağlayan Microsoft, sürücüsüz otomobillerde çok daha önemli bir hale gelmeyi amaçlıyor.

Microsoft’un bulut teknolojilerinin araçlarda yer alması ve öğrenebilir makine sisteminin kullanılacak olması, araç kullanımı sırasında pek çok işlemin daha kolay bir şekilde yapılmasını sağlayacak. Sürücüler araçta iş kontrolünün yapılması sırasında dahi Asistan üzerinden yardım alabilecek. Bu sayede araç sürerken sorunsuz bir şekilde işlemler bir yanda gerçekleştirilebilecek. Microsoft tarafından geliştirilen sesli asistanın araçlarda kullanılacak olması aynı zamanda araçlar için de cazip özelliklerden birisi olacak.