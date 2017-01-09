Acele işiniz varsa ve hızlı bir şekilde bir yere gitmeniz gerekiyorsa Bentley Continental Supersports bu konuda en ideal araçlardan bir tanesi. İşte yeni araç ile ilgili detaylar.

Hızlandıran Bentley'in bugüne kadarki araçların en hızlısı. Üstelik elde edilen rakamlar ile birlikte şimdiye kadar yapılmış en hızlı dört koltuklu araç olma unvanı Continental Supersports'da.

100 KM’ye 3.4 Saniyede Çıkıyor!

Aracın 3,4 saniyede 100 km’ye ulaşması oldukça etkileyici. 700 beygir gücü ve 750 lb-ft'lik tork çıkartan muazzam bir altı-litrelik ikiz turbo W12 motor sayesinde araç bu hıza ulaşmak için etkileyici bir güce sahip. Üstelik aracın tavanı kaldırılsa dahi hız ve hızlanmada ciddi bir etki yaşamıyor. Üstü açık bir Continental Supersports ile yapılan testlerde sadece 0.3 saliselik bir gecikme ile 100 km’ye ulaşılmış durumda.

Continental Supersports Satışı Ne Zaman Başlıyor?

Bentley, Continental Supersports için detaylı bir açıklama yaparken, açıklamasında aracın satış tarihi ve etiket fiyatı hakkında bilgiler de paylaştı. Açıklamalara göre Continental Supersports'un teslimatları bu sonbaharda başlayacak.

Continental Supersports Etiket Fiyat Ne?

ABD'de satışa çıkacak araç için fiyat kadar önemli detay aracın sadece 250 adet üretilecek olması. Fiyat tam olarak açıklanmasa da tahminler 200 bin Dolar seviyesinde.